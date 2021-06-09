伪造文件来新找工 马国女文员监22周

（早报讯）冠病疫情暴发后遭辞退，女文员回到马国半年后身无分文，决定铤而走险伪造文件混进我国找工。她侥幸通过关卡入境后，想继续以履行居家通知为借口白住旅店，没想到旅馆没上当，她找不到落脚处，只好打道回府，结果在出境时遭拆穿，旅店没住到，最后却被关进了牢房。

马国籍被告塔莉希妮（Tharishini Ramarao，24岁）面对五项罪名，包括提供移民官员假文件以及报假案的罪名。她昨天承认其中两项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢22周。

庭上揭露，被告曾在我国当文员，去年疫情爆发后在3月被辞退，回到了马国新山。

接下来几个月，被告一直找不到工作，在身无分文的情况下，她于是决定再到我国找工作。

但她很快发现，她在疫情期间必须得到批准才能入境我国，因此决定铤而走险，伪造人力部以及移民局的相关文件。

10月9日，被告利用假文件“混”入境，移民官员给了她居家通知，要她填写期间要住的旅馆。

被告到了居家通知旅馆，想用同一份假文件骗旅馆说她的“雇主”已经帮她订了房间，但旅馆没有上当，坚持不让她入住。

被告无奈之下决定回到马国，同一天出境时，移民局官员发现被告使用假文件，因此展开调查。被告在盘问之下承认伪造文件。

法官下判时指她虽然同情被告的处境，但被告伪造的文件包括健康声明，稍有差错就很可能导致严重后果，因此必须严惩以儆效尤。