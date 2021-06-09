宏茂桥巴士车厂事故 一死一伤

（早报讯）两名技工在宏茂桥巴士车厂维修迷你巴士时发生事故，两人受伤入院，其中一人伤势太重，送院后过世。车辆维修中心目前已被令停工。

警方答复《联合早报》询问时说，于本月6日早上9点40分接获通知，指宏茂桥62街第发生一起事故。一名44岁的男子在清醒的情况下送院，另一名43岁男子送院时则已不省人事。43岁男子之后伤重不治。警方正在调查这起非自然死亡事件。

民防部队发言人说，救护人员当天9时45分接获求助通知后将两人送往邱德拔医院救治。其中一人头部受重伤，另一人则申述胸口疼痛。

SMRT车辆维修服务总经理文卡特桑（Venkatesan P V）答复询问时说，事发当天早上，两名员工在宏茂桥巴士车厂的车辆维修服务商业维修中心维修一辆迷你巴士。

两人在维修过程中受伤，后来都被送往医院。送院后不幸伤重不治的是一名车辆技术人员，公司事后向他的家人表示哀悼，也正在给予死者家属援助。另一名伤者已经出院，他目前正在休病假。

事后，宏茂桥巴士车厂的车辆维修中心已经收到停工令（Stop Work Order），SMRT其他的维修中心则收到停工安全检讨（Safety Time-Out）。SMRT目前正在协助警方和人力部的调查。