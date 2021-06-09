载送朋友去破门行窃 男子坐牢两个月

（早报讯）男子的好友计划破门行窃，以1000元酬劳请他帮忙当司机。

25岁费尔道斯（Muhammad Ferdaus Bin Solikin）承认协助两名破门行窃者脱逃，被判坐牢两个月。

这起事件发生在2019年10月31日凌晨12时49分左右，地点是位于德惠弯第165A的一间租赁组屋单位。

被告的好友是24岁的亨德拉（Hendra Afiqi Bin Adil），另一名共犯则是25岁的伊斯甘达（Mohamad Iskandar Shah Bin Mazlan）。

案情揭露，亨德拉案发前一晚约被告小聚，被告便开着公司的货车去赴约。

被告先后接了亨德拉和伊斯甘达后，亨德拉便请他把两人送到案发组屋，等他们“拿了东西”后再载他们离开。亨德拉也说，事成后会给他1000元为载送他

的酬劳。因为被告急需要钱，他答应了亨德拉的请求。

原来，亨德拉和伊斯甘达到了指定地点后，请一名开锁匠为他们打开案发单位的门，随之进去偷走一个保险箱。

两人成功拿到保险箱后，被告便把两人送到武吉巴督的一个重型车辆停车场，把保险箱交到另一人手中。

主控官指被告见两人把保险箱带下来时，已经猜到两人犯案，担心被警察抓到所以匆匆开车把他们送到指定的目的地。

此外，被告也因为他的参与获得1000元的酬劳。

法官最终判他坐牢两个月。