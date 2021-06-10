（早报讯）美国三大股指周三（9日）全面收低，纳斯达克指数下跌13.16点或0.09％，道琼斯工商指数跌152.68点或0.44％，标普500指数也跌7.71点或0.18％。

本地股市缺乏利好消息，连续两个交易日退低。新加坡海峡时报指数昨天下跌13.67点或0.43％，以3153.47点作收。

投资者将关注美国的通胀数据以及欧洲央行的利率决策。

今天值得关注的股票如下：

1.海峡贸易（Straits Trading）今早开市前披露，由于马来西亚政府落实第三次行动管制令（MCO 3.0），集团子公司马来西亚熔炼公司（Malaysia Smelting Corporation）在6月4日至14日期间，暂停锡矿和冶炼业务的运作。

2.发展商良园集团（Goodland Group）宣布以1600万元收购位于实龙岗路的四座双层楼店屋。集团计划重新发展店屋所在的永久地契地段，收购资金来自集团内部或银行贷款，或两者兼有。

3.卓越自动系统（Advanced Systems Automation）以1亿2000万元收购视频游戏业者Excelgames Interactive Asia Holdings的所有股权。由于业务营运遭受疫情的重击，集团一直在探索收购新业务的机会，以增强集团的获利表现，并认为蓬勃发展的游戏行业具有良好的增长潜力。

4.Incredible Holdings以520万丹麦克朗（约112万8000新元）收购在丹麦从事手表和首饰零售销售业务的HB 2021 ApS公司，以扩大集团在丹麦的奢侈品业务，提升未来价值。

5.荣南控股（Yongnam Holdings）向新交所证券交易申请延后召开常年股东大会，即从6月29日延至7月29日。