为延入狱时间伪造文件骗担保人 男子被判坐牢多两个月

（早报讯）逃国民服役后被判入狱23个月，法官允许男子半年后服刑，但他没按时入狱遭法庭通缉，还伪造法庭信件和法官的签名，骗为自己担保的弟弟说入狱日期再次展期。

被告吴承雄（译音，39岁）最终遭到逮捕。他被控一项伪造法庭文件的罪名，日前认罪后被判坐牢两个月，将在他服满23个月的刑期后执行。

根据案情，被告在去年2月7日因逃国民服役被判监23个月。被告要求展期服刑“处理私事”，法官批准让他同年2月28日服刑。

他之后再申请七次展期服刑，法庭一一批准，最后要他必须在同年8月17日入狱。

但是，被告还不想入狱，没有按时出现在国家法院，法官因此下令通缉被告，并且要为他担保的弟弟出面解释。

弟弟在两天后收到了传票后，问被告到底怎么回事，被告骗弟弟说他已经申请展期服刑。

为了圆谎，被告用新的电话号码发短信给弟弟，自称是民防部队的调查官，将会帮被告展期服刑。

被告还伪造了法庭的信件以及法官的签名，交给了弟弟，说他不用再出席聆讯，一切将由民防部队代理。

弟弟信以为真，没有出席聆讯，法官去年10月2日下令充公2万元的保释金。

警方在隔月30日将被告逮捕，弟弟被传召再次到国家法院做出解释。他在今年1月到了国家法院后，将信件交给法官看，才发现他自己受骗。

被告没有代表律师。他日前在庭上声称，并没有想要加害弟弟，他原本在去年12月4日就想要去自首。

被告称，他当时在搬家中，需要时间照顾她的母亲，所以才会出此下策。

庭上揭露，被告的保释金额是2万元，法官后来下令充公其中一万元。

法官下判时指出，伪造法庭文件是非常严重的罪行，但他认为被告并无恶意，只是非常愚蠢，为了拖延入狱时间犯案，与其他的前例不相同，因此决定从轻发落，判他入狱两个月就好。