荷兰村渣打银行抢劫案 加拿大籍男劫匪料将认罪

（早报讯）轰动一时的荷兰村渣打银行抢劫案，加拿大籍男劫匪原本打算今早（6月10日）认罪，但代表律师表示还未看过闭路电视画面，请求法官将案件展期四周，让他有时间看完画面后与被告讨论。

法官批准申请，案件将在7月7日回到国家法院。

这起案件发生于2016年7月7日早上11时05分至11时20分，31岁的大卫·罗奇（David James Roach）被指抢走了荷兰巷渣打银行3万零450元的现金。

他带着赃款潜逃泰国，但因没申报携带巨款入境，在当地遭到逮捕并且入狱14个月。罗奇刑满出狱后，被遣送回加拿大途中经过英国伦敦时再次被逮捕，去年3月引渡回我国面控。

罗奇面对一项抢劫以及一项转移赃款出境的罪名，案件今早回到国家法院。由于他未获准保释，因此通过视讯面审。

被告原本打算今早认罪，控方已经将案情准备好，但代表律师指他们还未看到案情里所提到的闭路电视画面。

律师说，他需要时间观看该闭路电视面，然后再和被告讨论，请求法官给他四周的时间。

根据法令，抢劫罪名若成立，刑罚是两年至十年监禁，并且将被打鞭至少六下。之前，我国已向英国政府保证，即使裁定洋匪抢劫罪名成立，也不会施以鞭刑。

转移赃款若罪成，最高刑罚也是十年监禁，或者50万元的罚款，或者两者兼施。