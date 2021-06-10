脚踏车与罗厘争道 加拿大洋汉拳打罗厘司机被判罚款

（早报讯）罗厘与脚踏车争道风波又一起！加拿大籍洋汉骑脚踏车上路，不满罗厘超车，竟加速冲到罗厘前方飙骂脏话又敲车窗，更突然停车迫使罗厘紧急刹车，司机忍无可忍下车理论时，洋汉却一拳将对方打倒在地。

这名来自加拿大的洋汉是马丁（57岁）是本地永久居民，他承认一项蓄意伤人和一项抵触交通法令的控状后，今早被判罚款5600元。

这起事件发生在2019年2月24日早上10时许，地点在惹兰友诺士往史蒂尔路（Still Road）方向的道路。受害者是中国籍的罗厘司机张平（译音，33岁）。

根据案情，被告当时骑着脚踏车行驶在左边车道，行驶在被告右边的受害者随即越过被告往前驶。

不料，被告不满被超车，加速来到罗厘前方，转过头朝受害者“比手划脚”，随后更直接停在马路上，导致受害者紧急刹车，被告随即跑到被告窗外飙骂脏话，甚至挥打窗户。

受害者这时被激怒，他见被告走到罗厘左边时，突然左转往被告方向开过去，把被告“挤”上路堤。

受害者随即拿一个保温瓶下车理论，被告二话不说一拳将被告打倒，导致受害者当场倒地，他则骑脚踏车离开现场。

受害者当时感到晕眩，坐在地上等待救援，他事后被诊断嘴唇有三道伤口。

有公众见状拍下事发经过，并报警处理。

罗厘司机张平事后也因鲁莽行事被控上庭，他去年认罪后被判坐牢一周。