约7000名巴刹摊主可享有一个月租金减免

（早报讯）本地约7000名巴刹摊主可享有一个月的租金减免。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹今天（6月10日）在个人面簿宣布，与熟食摊主一样，由环境局管理或环境局委任经营的巴刹约7000名摊主也可享有一个月的租金减免，协助他们应对防疫措施收紧后客流量减少的影响。

许连碹说，许多国人喜欢到巴刹购买新鲜食材，或杂货来准备桌上佳肴。但本地进入高警戒解封第二阶段后，巴刹摊贩与熟食中心摊贩一样，明显感受到客流量减少的影响。

环境局上月22日宣布为熟食中心摊主提供援助，小贩5月和6月免一半的摊位租金，以及完全补贴座位清洁费与中央洗碗费，约6000名摊主受惠。

财政部也在5月28日推出扶助措施，让因防疫措施收紧而收入减少至少50%收入的自雇者，即可申请500元的一次性补助。巴刹摊贩与熟食中心摊贩也可申请这项补助。

许连碹呼吁大家，在困难时期尽自己的一份力支持熟食中心、小贩中心摊贩外，也支持巴刹摊贩。