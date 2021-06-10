女郎串通男友教唆两人潜闺蜜屋扛走保险箱

（早报讯）闺蜜变贼！单亲妈妈邀13年好友过夜，对方竟串通男友教唆另两男，找锁匠开锁后潜入她的单位，偷走装有9万多元保险箱。

据《新明日报》之前报道，这起事件发生在2019年10月31日，遭窃的租户林小姐当时受访说，由于不放心将钱存入银行，她的商人男友会将存款放入她卧房内装有首饰的保险箱里。

2019年10月初，她和两名好友相约到新山，为了方便，她让其中一人前一晚到她家过夜。“我当时打开了保险箱，里面装有一叠叠的钱和首饰，总值约有八九万元，好友也看到了。”

案发时林小姐正和男友在云顶，岂料突然接到警方的来电通知，才匆忙赶回家，发现整个保险箱不见。

她之后得知有人共谋策划此案，教唆两名男子潜入她的单位偷窃，其中一名策划者就是她从16岁起认识，之前邀她在家过夜的好友，另一人则是这名好友的男友。

据之前报道，林小姐的闺蜜和其同龄男友之后被控和至少四名同谋，教唆两名男子入她家偷窃。

这两名男子是25岁的伊斯坎达和24岁的翰哒。根据案情，伊斯坎达是在2019年8月结识名叫潘庆洪的男子，对方承诺给他8000元，让他破门行窃去偷保险箱。伊斯坎达随后把事情告诉了翰哒。

他们在案发当天雇用一名锁匠开锁，随后进入单位，找到了保险箱，将其带走，无视锁匠的阻扰。

保险箱的总值为9万1320元，包括现金和金饰等。

翰哒和伊斯坎达干案后于11月4日被捕，两人也已被定罪。（人名译音）