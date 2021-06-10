不满对方不帮买咳嗽药水 男子挥拳刺伤青年监1年3天

（早报讯）开车载两个刚认识半年的青年出门，36岁男子竟指示其中一名青年下车到芽笼暗巷帮忙买咳嗽药水，不愿以身试法的青年返回车上时撒谎称没人卖咳嗽药水，结果男子当场暴怒，两度把车停在路边拳打青年，更拿出22公分长剪刀刺伤青年的脸和小腿。

许政盛（译音）面对六项控状，包括蓄意伤人、刑事恐吓、持危险武器伤人和持危险武器等。他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢一年又三天。

根据案情，受害者是21岁青年，他和18岁朋友去年2月在芽笼吃晚餐时，偶然结识被告，三人后来曾多次相约见面。

去年8月24日，被告和该名朋友见面，后者又拉受害者随行，三人到处走走后，被告当晚10时开车载两人到芽笼一带。

不过，被告开车经过芽笼40巷时，把50元交给受害者后，要对方下车帮忙买两瓶咳嗽药水。受害者起初拒绝，但在被告的坚持下，只好乖乖下车跑腿。

受害者不想犯法，因此只在后巷走一圈便返回车上，向被告谎称没看到有人售卖咳嗽药水。

被告一听就认定受害者撒谎，当场火冒三丈转身拳打坐在后座的受害者。坐在前方乘客座的友人见状赶紧要被告住手，被告才回过身把车开走。

不料，怒气未消的被告很快又把车停在路旁，从后车厢取出22公分长的剪刀，打开后车门直接朝受害者挥动剪刀，后者躲避不及脸和小腿都被刺伤。

被告这时发现引起路人的注意后，赶紧跳上车把车开走，但他不久后又停下车，再次跑到后座拿剪刀对着受害者，恫言“你若再撒谎，我就刺你多三次！”

路人见情况不妙扬言报警，被告才赶紧又跳上车扬长而去，一名公寓保安立刻报警。