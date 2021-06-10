新加坡和澳洲正探讨如何安全有序恢复双向旅行

（早报讯）全世界都开始进入对抗冠病疫情的新阶段，新加坡和澳大利亚正在探讨如何安全有序地恢复两地间的双向旅行，其中包括互相认可健康与疫苗接种证书，以及在彼此都准备好的时候，通过航空泡泡这样的小规模方式逐步恢复跨境出行。

李显龙总理今天（6月10日）下午在总统府与来访的澳洲总理莫里森会晤，两人在会后通过视讯召开联席记者会。

李总理透露，他和莫里森针对冠病疫情进行了讨论，并探讨如何以安全有序的方式，在彼此都准备好的时候逐步恢复两地间的双向旅行。

“基础设施和程序都要做好准备，这包括互相承认双方的健康与疫苗接种数码证书。准备好之后，我们就可以通过航空泡泡这样的小规模方式恢复出行的信心。”

他也指出，冠病疫情暴发之前，许多新加坡人前往澳洲出差、度假或者深造，这些人员往来需要恢复，才能维持新澳两地密切和良好的双边关系。

李总理在记者会上透露，他在与莫里森的会谈中也就如何尽快让新加坡学生回返澳洲深造进行了讨论。“莫里森总理已经答应，让这批学生回返澳洲将是第一要务。这也是测试双方系统的一种方式，作为接下来项目扩大的试点。”

李总理也说：“目前没有时间表，但我们希望这能尽快推行。”

李总理也回顾了新澳两国在疫情开始时，双方如何互相扶助。“我们的卫生部门互相分享病毒信息，帮助彼此将滞留外地的公民接回家，尤其是在早期航班取消的时候。新加坡航空公司也在边境关闭的时候，维持往返澳洲的客运和货运航班。”

莫里森是在前往英国出席七国集团（G7）峰会之际，取道新加坡进行访问。李总理对此表示欢迎：“我很高兴双方能够在隔了那么长时间之后再度亲自见面。”

上一届新澳领袖级会议去年3月举行，当时因冠病疫情来袭，会议是通过视讯方式进行。