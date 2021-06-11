（早报讯）美国最新公布的经济数据显示当前的通胀上升情况仅属暂时，这激励美国三大股指周四（10日）全面收高，纳斯达克指数的涨幅最显著，全日上扬108.58点或0.78％，道琼斯工商指数上涨19.10点或0.06％，标普500指数涨19.63点或0.47％。

美国5月份的消费者价格指数（CPI）同比上涨5%，创下2008年8月以来的最快增速，超越了市场预期的4.7％。核心CPI同比上升3.8%，涨幅为1992年以来之最。

另一方面，本地防疫措施将放宽，并将检讨重启新港航空泡泡，海峡时报指数昨日小涨9.03点或0.29％，闭市报3162.50点。

贸工部长颜金勇指出，我国自上月16日进入高警戒解封第二阶段以来，疫情局势已经受控，新增社区病例和感染群都有所减少，因此我国下来会分两个阶段放宽措施。

今天值得关注的股票如下：

1.昨日股价飙升31.92％的祥发控股（CFM Holdings）今早开市前答复新交所质询时说，公司表示不清楚有任何未披露信息可解释股价的波动。

2.自力资讯系统（Powermatic Data Systems）今天开市前要求暂停交易，表示稍后有消息公布。

3.优联燃气（Union Gas）已经获得新交所的原则性批准，从凯利板转到主板挂牌，但还需在特别股东大会上获得股东首肯。

4.营养屋国际（NutryFarm International）独资子公司Global Agricapital Holdings（GAH），与本地榴梿零售商空军榴梿携手成立合资公司，在新加坡销售和分销预先包装的榴梿。

根据双方所签订的合资协议，GAH将负责供应预先包装的榴梿，空军榴梿则将利用它的零售经验和广泛的销售和分销渠道。GAH将持有合资公司的51％股权，其余则归空军榴梿。

5.国安国际（Guoan International）接到债券持有人的清盘呈请，因为拖欠第一批可转换债券的1亿港元（1700万新元）本金以及应计利息。