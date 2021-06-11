公司涉“无照”生产口罩 公众应停用Vision Empire Healthcare口罩

（早报讯）疑“无执照”生产口罩，公司Vision Empire International约八万多个口罩被当局起获。公司也涉嫌非法进口口罩后转卖，以Vision Empire Healthcare品牌出售。

卫生科学局今天发文告指出，当局上个月31日在乌美弯发现非法生产与包装口罩的设施，该设施属于Vision Empire International。

这是本地首次有公司涉嫌在无执照的情况下生产口罩。这批口罩在不卫生且临时搭建的环境下制造，放置在外头的箱子内。当局共起获33箱口罩，各装有约2500个口罩。

根据卫生产品法令，生产医用口罩的业者须获得卫生科学局的执照。

除了非法生产口罩，Vision Empire也涉及非法进口活动，从海外引进口罩后，重新包装并以Vision Empire Healthcare品牌销售。同样的，公司未取得相关执照。

初步调查显示，这些口罩在本地的网购平台以每盒10元至22元的价格出售，每盒有50个口罩。当局指出，在平台的协助下，已停止这批口罩的销售活动。当局已指示公司取回市面上的产品，调查还在进行中。

卫生科学局建议公众，若购买Vision Empire Healthcare口罩，应立即停用。无执照生产的口罩没有获得当局认证，无法确保它们达到所需的品质标准，口罩可能无法为使用者提供所需的保护功能。