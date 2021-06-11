防疫措施收紧以来 四家餐饮零售店和77名公众违反安全条例

（早报讯）自防疫措施上月16日收紧以来，有四家餐饮与零售店以及77名公众因触犯安全管理条例，被罚款或被令停业。

永续发展与环境部今天中午发文告指出，政府机构自高警戒解封第二阶段起，已在餐饮场所和热点地区，例如公园和组屋区共用空间，加强取缔工作。共有77人因在公园和海边违反安全条例被开罚单。

此外，两家餐饮店因违例被停业。位于东海岸路的餐饮店The STARZ Bistro于5月22日允许顾客在晚上10时30分后饮酒，被市区重建局下令停业10天。美芝路的Steamov火锅自助餐馆则于5月28日晚上9时30分允许顾客堂食，这是餐馆第三次违规，因此被令停业30天。

另有两家零售店因没有安排工作人员看守SafeEntry登记，各被罚1000元，这两家商店分别是位于勿洛购物中心的Giant超市，以及Siglap V的Cold Storage超市。

至于被开罚单的77人，违例行为包括：没有进行剧烈运动却不戴口罩；有超过两人的聚会。

除了开罚单，公园局也发出另6800多份提醒通告给没有戴口罩，以及群聚的公众。

为了确保公众的安全，有关当局可暂停开放部分公园，以及海边的部分区域与设施，包括组屋区的亭子，

避免公众群聚。

当局将继续加强餐饮场所、公园与组屋区设施的稽查工作，并提醒公众在步入高警戒解封第三阶段后也得遵守安全条例。