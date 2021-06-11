转租给非法逗留罪犯 男子因窝藏和妨碍司法被判监

（早报讯）没有详细检查就出租床位给一名斯里兰卡男子，结果后者被揭逾期逗留在狮城150天，印度籍男子为免被揭发窝藏非法逗留罪犯，指示租客向当局撒谎，但后者选择向当局告发他，男子今早（6月11日）被判坐牢九个月又两周。

来自印度的被告巴拉沙斯瓦（37岁）承认一项抵触移民法令和一项妨碍司法公正的罪名。

根据移民与关卡局文告，当局在去年6月30日突击检查小印度的罗威路（Rowell Road）一带的单位，逮捕一名非法逗留新加坡150天的斯里兰卡籍男子阿杜卡德尔（26岁）。

调查显示，被告转租一个床位给阿杜卡德尔，但后者没有出示任何证明可合法逗留新加坡的证件，被告也没有仔细检查两至三次就转租给对方。

不仅如此，被告也欺骗一名朋友让后者签下该单位的租约，作为该单位的主要租客，但实际上该名朋友误以为租约上注明的地址是他目前所住的巴弗罗路（Buffalo Road）单位，因此签下租约。被告则将事发单位出租给同事，赚取额外收入。

为免窝藏非法逗留罪犯的罪行被揭发，被告事后指示该名朋友提供假资料给当局，并“教”他如何回应当局的问题，不过该名朋友接受当局调查时，选择告诉当局真相。

由于该名朋友不知道被告将单位转租给阿杜卡德尔，因此该名朋友事后仅获得口头劝告。

另外，阿杜卡德尔已于去年7月被判坐牢一个月和打鞭三下。