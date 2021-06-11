违例参加10人聚会 失业男罚6500元

（早报讯）44岁男子丢工作又闹离婚，心情低落去纽顿熟食中心找朋友们借酒消愁，多达10人一起围聚，违反当时只限定五人聚会的防疫措施，甚至还辱骂执法人员与安全距离大使。男子今早（6月11日）认罪，被判罚款6500元。

被告依杜米然面对一项触犯冠病19（临时措施）法令，以及一项触犯防止骚扰法令的控状。法官下判时斥责他公然无视冠病抗疫措施，超出限定人数违例聚会长达三小时，须接受惩罚以起阻遏作用。

本案发生于去年10月11日下午2时，被告与另外9人聚集在纽顿熟食中心的某摊位前喝酒，为其中一名朋友庆祝生日。

根据案情，一名执法人员与一名安全距离大使当时在熟食中心进行巡逻，看到被告等人无视防疫措施的行为。

执法人员上前叫被告等人别再围聚，并且要遵守安全距离。这时候，被告突然变得情绪激动，对着两人破口大骂粗话，其他朋友见状，赶紧制住被告，避免他动粗。接着，众人在警方抵达现场之前离开。

被告今早向法官求情时说，案发当天他刚被雇主辞退，为此感到非常压力，而且妻子也准备与他离婚。为了逃避烦恼，他才决定前去熟食中心参加朋友的聚会。“除了朋友们，我没有其他可以倾诉的对象了。”

被告目前没有稳定工作，法官批准他以分期付款方式偿还罚款。