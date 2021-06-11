葡籍足球经纪人没戴口罩怒掴猛推司机

（早报讯）载妻子一起到小学载女儿，葡萄牙籍足球经纪人不满后方轿车鸣车笛又对他“比手划脚”，他未戴口罩就下车理论，甚至在司机下车时直接甩车门“夹”对方小腿，又两度猛推和掌掴对方。

被告马克·保罗，他昨天（6月10日）承认一项蓄意伤人和一项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的控状后，被判坐牢三周和罚款1000元。

案情显示，受害者是32岁的私召车司机，被告也被令缴付122元医药费给受害者。

去年6月11日下午1时10分，被告开车载着妻子前去接女儿放学，他当时行驶在榜鹅通道的双车道时，被告超车并在受害者前方突然刹车。

受害者不满，他后来越过被告的汽车时，刻意鸣车笛和朝被告比手势。

被告发怒开车追上受害者，双方把车停在临原坪（Edgefield Plains）第670A组屋附近理论。

被告没戴口罩就直接下车，怒气冲冲跑到受害者车旁。受害者当时正要下车，被告见状竟猛甩对方的车门，导致车门击中对方的小腿。

被告接着不断爆粗口又猛推对方，受害者拿出手机拍被告，被告才赶紧把口罩戴好。

然而，怒气未消的被告随即又冲上前，趁受害者背对着他时，掌掴对方头部和猛推对方。

受害者报警处理，但被告在警方抵达前又猛踢对方。受害者事后被诊断小腿和左耳受伤。