从甲板坠入15米深货舱 民防部队救出男子

（早报讯）男子船上甲板坠落15米深的货舱内，头部受创，双腿骨折，民防部队展开高空救援，将人救出。

这起事件发生在昨午（6月10日）4时50分，地点是裕廊海港（Jurong Port）。

民防部队面簿凌晨发贴文指出，接获来自裕廊海港的求助电话，抵达时发现，一名男子在一艘停泊的船只上，倒卧于甲板下深约15米的货舱内。

贴文指出，民防部队抵达之前，公司紧急应变小组（CERT）已对男子进行初步的医疗援助。

来自裕廊与裕廊岛消防局的消防员与紧急医药服务（EMS）队员马上进入甲板下方的货舱进行救援，男子的头部受伤，双腿骨折。

消防员与灾难拯救队（DART）队员，以及公司紧急应变小组合作，小心将受伤男子固定在担架上，通过起重系统，将男子从货舱中抬出。

贴文也说，在整个救援行动的最后阶段，当局人员从狭窄的舱口范围内，巧妙地控制担架，才得以救出人。

脱困的男子被送往国大医院救治。