Jewel本月14日重开 搭客大厦仍对外关闭

（早报讯）樟宜机场在5月20日以后就没有新的员工确诊病例，星耀樟宜将按照计划在下个星期一重开，但所有搭客大厦将继续对外关闭。

目前为止共有43名机场员工确诊。根据樟宜机场集团和新加坡民航局星期五下午（6月11日）发的联合文告，其中42人已经出院，最后一人则在一般病房，但不需要输氧。

当局指出，所有搭客大厦和星耀樟宜的消毒清洗工作也已经完成，不过为了让机场员工有更多时间适应新的分区运作，所有搭客大厦将继续对外关闭，直至另行通知。

樟宜机场自上个月起按照病毒传染风险，将机场划分为三个分区，其中第一区属于最高风险级别。机场自本月3日起，试行让第一区部分员工改用呼吸检测器。

在该区工作的员工每隔七天须接受聚合酶链反映（PCR）检测，中间也得接受快速抗原（ART）检测。在试行计划下，这些员工仍须每七天接受PCR检测，每天下班前则会使用呼吸检测器，但不必接受ART。

呼吸检测器结果可在两分钟内出炉，此外，这类检测属于非侵入性检测，测试者只需对着一次性吹口吹气，不会感到不适。

民航局和樟宜机场集团也会拨出1500万元，为5000名机场员工提供六个月的特别津贴。这些员工都在第一区工作，工作时必须穿上更高级别的个人防护装备，也只能在专用餐区用餐。这笔资金将用来供应员工值班时的三餐以及个人防护装备等。

完整报道：星耀樟宜按计划下周一重开 所有搭客大厦继续不对外开放