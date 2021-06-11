云顶新加坡财团已提交竞标书 争取横滨综合度假胜地项目

（早报讯）云顶新加坡（Genting Singapore）今天（6月11日）闭市后透露，以它为首的财团已提交竞标书，争取发展和经营横滨综合度假胜地项目（Yokohama Integrated Resort）。

云顶新加坡为首财团的成员是日本著名企业，包括世嘉飒美控股（Sega Sammy Holdings）、综合警备保障公司（Sohgo Security Services）、房地产发展商鹿岛建设公司（Kajima Corporation）、建筑商竹中工务店公司（Takenaka Corporation）以及大林集团（Obayashi Corporation）。

云顶新加坡说：“我们的愿景是创造一个世界级的国际旅游目的地，它具有战略定位、可持续发展并以强大的本地合作为基础。我们拥有雄厚的资金实力和超过30年的开发旅游景点的成功经验，我们有能力提供一个标志性的综合度假胜地，使横滨市转变和发展成为一个主要的旅游目的地。反过来，该市将成为日本的入境旅游门户，并为日本的旅游增长战略作出贡献。”

它指出，根据云顶新加坡在该综合度假胜地项目中的持股比例，云顶新加坡的投资金额将低于公司市值的100％。如它去年1月20日的披露，在这种情况下，横滨综合度假胜地投标书将不需要得到股东的批准，理由是开发和运营综合度假胜地属于公司的日常业务范围。公司董事会在审查管理层提出的投资建议后，已仔细考虑并全权批准了这项投资。

它也表示，横滨综合度假胜地的竞标取决于好些条件，包括财团被选为该综合度假胜地的运营者，以及横滨市被指定为可建立综合度假胜地的地区。它不保证公司将被横滨市选为综合度假胜地运营商，也不保证横滨市将被日本国土交通部长批准并指定为可设立综合度假胜地的特定综合旅游设施区。

云顶新加坡今天股价持平于0.875元，交易量接近1200万股，总值1050万元。