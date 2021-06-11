凯德集团设立5000万元创新基金 支持可持续发展

（早报讯）凯德集团（CapitaLand）宣布设立5000万元凯德创新基金（CapitaLand Innovation Fund），以支持可持续发展和其他高科技创新在建筑环境领域的测试。

凯德集团首席执行官李志勤今天（6月11日）在首届“凯德可持续发展X挑战赛（CSXC）”的总决赛上宣布这一消息，并选出了前两名获胜者。“高影响力奖”由INOVUES公司获得，而“最具创新奖”则由Climatec公司获得。INOVUES专注于隔热玻璃改装科技，以减少大厦内的温度。Climatec则是在水处理过程进行创新，不采用化学或电力来处理冷却塔用水，省水又省电。

凯德创新基金的五年5000万元投资，是该集团为鼓励建筑环境领域的更多创新而做出的另一项努力，其重点是可持续性。2020年10月，凯德集团与资讯通信媒体发展局（IMDA）和新加坡企业发展局（ESG）合作，在新加坡科学园开设了智慧城市联合创新实验室（Smart Urban Co-Innovation Lab），以可持续发展作为其重点领域之一。凯德集团还将把可持续发展挂钩贷款的利息节省，重新部署到集团的可持续发展计划中。

凯德集团今天股价持平于3.74元，交易量达780万股，交易总值2940万元。