多起冠病病例与爱雍·乌节有关联 商场12日起关闭四天消毒

（早报讯）多起冠病病例被发现与爱雍·乌节商场有关联，作为预防措施，商场将从6月12日上午7时起关闭四天，以便进行清洁和消毒工作。

卫生部今晚（11日）的文告指出，近期确诊的社区病例当中有三人在爱雍·乌节（ION Orchard）工作，为了阻断病毒传播的路径以及进行清洁，当局下令商场6月12日至16日关闭四天。

上个月28日至6月11日曾在商场工作的所有员工、租户和承包商也须接受强制的冠病拭子检测。6月3日至11日曾到商场购物，或使用相关设施的公众，也可以接受免费的测试；穿过商场前往毗邻建筑或者乌节地铁站的公众则无须受检。

爱雍·乌节昨晚也发声明指出，商场关闭期间，公众可以继续使用ION Orchard Link和ION Paterson Link这两个24小时开放的地下走道，商场租户这段期间的租金也将减免。

早前通报的病例当中，有两起与爱雍·乌节有关，他们分别是商场地下4层Four Leaves面包店的35岁马来西亚籍女销售员，以及受雇于家具与室内装修公司Grandwork Interior的29岁缅甸籍维修工人。

我国昨天新增的三起社区病例当中，也有一起与爱雍·乌节相关。这名病患是57岁的女性推销员，在商场地下2层的佳宁药房（Guardian）工作。

根据卫生部疫情文告，冠病确诊病患曾在14天的传染期内，除了上述面包店和佳宁药房以外，也曾到访爱雍·乌节一层和二层的蒂芙尼（Tiffany & Co）珠宝店与杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）彩妆店。