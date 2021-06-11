接种第二剂mRNA疫苗年轻男性 一周内应避免剧烈体力活动

（早报讯）新加坡卫生科学局通报了六起心肌炎或心包炎病例，其中有四人是年龄介于18至30岁的年轻男性，大多数病例是在接种第二剂疫苗后的几天内发生的。

卫生部冠病疫苗专家团周五（11日）晚发声明建议，年轻男性接种第二剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗之后的一个星期，应避免剧烈的体力活动，他们在这段期间如果出现胸痛、气喘或者心跳异常的情况，也应该及时就医。

“我们建议，作为预防措施，青少年和年轻男性在接种第二剂疫苗之后的一个星期，应该避免剧烈的体力活动。”

专家团指出，接种第二剂mRNA疫苗的年轻男性有非常小的概率会出现心肌炎（Myocarditis）和心包炎（Pericarditis），但他们研究当前的国际和本地数据，得出的结论是接种mRNA疫苗的好处仍然超过接种疫苗的风险。

心肌炎和心包炎是影响心肌和心脏外层的炎症，和心脏病发作机理不同。这两种炎症更常发生在男性身上。患者出现胸痛、呼吸急促或心跳异常等症状，虽然在极少数情况下可能导致心肌损伤，但患者大多病症轻微，无需大规模医疗干预即可恢复，而且不会造成长期影响。

专家团指出，以色列和美国在25岁及以下年轻男性中观察到第二剂mRNA疫苗接种后，心肌炎和心包炎的发生率增加。

以美国为例，这种风险估计为每10万剂疫苗当中会出现1.6例，这与在新加坡观察到的过敏反应风险相当。人们至今也还没有观察到接种第一剂疫苗后，心肌炎和心包炎的风险有所增加。

专家团也说，本地和国际研究者继续对相关病例进行分析，他们将继续留意相关资料，向公众提供最新消息。