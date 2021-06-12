本地接获4704起疑似冠病疫苗不良反应报告 占总注射剂0.13％

（早报讯）从去年12月30日至今年5月23日，卫生科学局共接获4704起疑似接种冠病疫苗导致的不良反应报告，当中有157起属严重不良反应。

卫生科学局在第二次发布的疫苗安全监测结果中指出，我国从去年12月30日至今年5月23日，已注射368万零368剂冠病疫苗，当中有超过200万人注射一剂疫苗，近160万人已接种两剂疫苗。

当局目共接到4704起不良反应报告，占注射总剂量的0.13%。这些对疫苗出现不良反应的病患中，有68%的年龄低于60岁，女性则占了64%。

当局指出，在辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的临床试验中，比起60岁及以上的民众，60岁以下者出现更多反应原性（reactogenic）症状。一般来说，年纪较轻者的免疫反应更积极，因此可能对疫苗产生更多的不良反应。

我国在去年12月30日开始为民众接种辉瑞（Pfizer- BioNTech）疫苗，并在今年3月21日才开始注射莫德纳（Moderna）疫苗。目前，83%已接种疫苗的民众都是注射辉瑞疫苗，所以大多数的不良反应报告与该疫苗相关。

在当局所接到的不良反应报告中，有157起属于严重不良反应报告，占注射总剂量的0.004%。最常见的不良反应包括严重过敏性反应（anaphylaxis）以及其他的严重过敏症状。