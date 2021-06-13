居民：楼梯旁喝咖啡吃早餐 德士司机群聚没戴口罩聊天

（早报讯）十多名德士司机被指无视防疫措施，群聚组屋楼下，用早餐后不但没戴回口罩，还逗留多时，并且一边抽烟一边大声聊天。

《联合晚报》接到读者通报，他指在裕廊西41街第499座组屋楼下，几乎每天都有未开工的德士司机在该地聚集吃早餐，并在用餐后逗留、抽烟和大声谈天。该读者反映，群聚的人数少时也有三人，多时甚至超过十人，这样的情况已经持续两三个星期。

记者星期三（9日）上午10时走访现场，发现已有五名德士司机在组屋楼下的楼梯旁喝咖啡与吃早餐。在之后的半个小时内，又有六名司机开德士进入组屋区的停车场，在附近的咖啡店购买咖啡和早餐，随后也走到该座组屋楼下用餐，令聚集人数一度达到11人。

这11名司机分为五人和六人两组，超过了目前规定的两人一组。他们在楼梯两侧停留，吃完早餐后也没有立刻离开或戴上口罩，而是继续抽烟聊天，谈天声量也十分大。记者也观察到，其中一名司机穿梭于两组人聊天，并没有戴口罩。

直到上午11时，这些司机依然在该地“无罩”聊天，还没散去。

住在对面座组屋的苏女士（56岁，家庭主妇）指出，虽然能够理解现在禁止堂食，德士司机无处解决早餐，所以才来组屋楼下吃东西，但他们还是应该遵守防疫措施，不要群聚，必须保持社交安全距离。

“德士司机算是前线人员，每天都要载很多不同的人，他们应该要更加小心、注意防疫。这个区也有很多老人居住，万一司机有人得冠病，将令更多居民担忧。”