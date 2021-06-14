（早报讯）美国消费信心上升提振纽约隔夜股市上周五交易情绪，标普500指数闭市时涨8.26点或0.19％，并创下4247.44点的历史新高；道琼斯工商指数微升13.36点或0.04％；纳斯达克指数涨49.09点或0.35％。投资者将关注美国联邦储备局两天会议的信息，预料该局将继续确定其超宽松货币政策仍适合，考虑减少购债力度也是为时太早。

本地方面，我国今天正式分阶段进入高警戒解封第三阶段，不过利好消息已被市场消化，海指上周五（6月11日）微跌4.53点或0.14％，闭市报3157.97点。

今日（6月14日）可关注的股票：

1.宜康医疗保健（Econ Healthcare）与伙伴签署合资协议，将经营在中国的第二间疗养院，预期2022年启业，有280床位，规模是它在中国的第一间疗养院的超过六倍。

宜康医疗保健今早透露，它上周五签署了这个合资协议，它持有合资公司70％股权，重庆光大百龄帮康养产业集团有限公司和重庆梦享家科技有限公司分别持有20％和10％股权。经营该疗养院的合资公司是重庆市长寿区宜康百龄帮晏家养老服务有限公司。

2.利华控股（Aspial）和世界级环球（World Class Global）的股票皆暂停交易，以待世界级环球宣布今早召开协议安排会议的结果。利华控股早前通过协议安排，献议全面收购它未持有的世界级环球股权，购价是每股0.21元。利华控股将通过配售与发行1.1052只利华控股新股来支付，每股售价0.19元。

3.长信传媒（G.H.Y Culture & Media）与纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）挂牌公司爱奇艺（iQIYI Inc.）签署合资协议，将在本地设立合资公司Uni-Icon Entertainment Pte. Ltd.，在东南亚从事艺人管理服务以及其他服务。长信传媒将持有合资公司70％股权，其余股权归爱奇艺。

4.米支付（MC Payment）董事会表示不同意大股东陈积光所作的指责，并将适时及在6月30日的特别股东大会之前提供详细的回应。不过，对于陈积光所指4月28日常年股东大会上之不当行为，虽然陈积光至今还未应公司的要求提供任何细节或文件支持所作的指责，但基于良好企业治理，独立董事将对他的指责进行调查，并且会向股东汇报。

米支付早前于上周五深夜透露对新交易所（SGX）询问的答复，表示董事会4月30日通过决议授权公司总裁古明克与卫星服务供应商NGSC谈商。米支付原本计划以960万元及通过发行新股的方式来收购NGSC的51％股权，然而该谈商没有取得任何结果，公司并未与NGSC达成任何与收购有关、具有约束力的条款清单或协议。

5.由于马来西亚把首阶段全面封锁行动管制令延长两周，中色金矿（CNMC Goldmine）昨日披露，它在马国吉兰丹的开采活动仍无法重启。集团从6月1日起已暂停开采活动，预计这会影响截至6月底上半年财务业绩，但目前仍无法确定实际影响。

6.凯德集团（CapitaLand）上周五宣布设立5000万元凯德创新基金（CapitaLand Innovation Fund），以支持可持续发展和其他高科技创新在建筑环境领域的测试。凯德创新基金的五年5000万元投资，是该集团为鼓励建筑环境领域的更多创新而做出的另一项努力，其重点是可持续性。

7.恒威集团（Hanwell）昨天回答新交所的质询时披露，公司控股股东兼执行董事邓焯之以2856万元脱售6800万股，占所有发行股的12.29％。该股上周五早盘股价一度飙升16.5％，交易异常活跃，引来新交所询问。该股上周五全天股价涨幅减至7.06％，闭市报0.455元。