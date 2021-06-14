大巴窑组屋区安装便民充电插槽

（早报讯）为方便公众为电子设备充电和吸引人潮到邻里商店，碧山—大巴窑市镇理事会在区内多处安装了11个充电插槽。

碧山—大巴窑集选区议员安迪昨天在面簿贴文指出，市镇会近日在大巴窑7巷第18座组屋附近安装了充电插槽，方便居民在短暂休息时能为手机充电。

安迪受访时透露，这个计划是为了提升邻里和市镇中心的生活便利度，市镇会早前也安装了方向指示牌，他希望这些设施能带动邻里商店的生意。

碧山—大巴窑区内目前共有11个充电插槽，分布在大巴窑市中心、大巴窑1巷附近的巴刹和小贩中心，以及碧山的邻里中心等地。

安迪说：“我们选择这些地点是因为这里有人潮，也靠近巴刹、小贩中心、邻里和市镇中心等。大巴窑7巷第18座组屋靠近金吉的巴刹和小贩中心，以及巴刹的入口。”

考虑到本地多雨的天气，充电插槽安装了保护盖，晚上也会亮灯照明。

对于部分公众担心手机成瘾问题，安迪指出，手机和网络成瘾涵盖的范围很广，现代人日常生活中经常会面对数码与科技，而手机和网络成瘾是令人关注的问题。

他表示，在处理孩童使用手机或上网问题时，公众应向孩子灌输纪律的观念，设下坚定的界限并与孩子沟通。

安迪说：“我会建议公众寻求协助，向辅导员、可信赖的家庭成员或同龄人，安排时间定期与你的孩子讨论这个问题等。”

他建议公众在面对网络或手机成瘾问题时，可在周一至周五，早上9时至傍晚6时之间拨打触爱网络健全热线1800-377-2252求助。