高警戒解封第三阶段恰逢端午节 总理请公众猜照片中裹的是什么粽？

（早报讯）今天是端午节，也是我国进入高警戒解封第三阶段的首日。李显龙总理指出，虽然今年少了龙舟赛的热闹气氛，但也希望民众能和亲朋戚友在家中小聚，享用粽子。

李显龙总理今早（6月14日）在面簿贴文，开头引述中国诗人屈原的名作《离骚》的一句“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，强调屈原追求理想的决心，从中鼓励民众继续对抗疫情，并感谢大家齐心协力，遵守防疫措施，让我国能顺利进入这个阶段。

“对抗冠病是一场持久战，我们也应该抱着同样的决心，致力寻找最好的解决方案，以应对疫情所带来的种种挑战。”

他希望人们无论是在家中享用着自己包的粽子，或是跟小贩购买粽子以支持他们的生意，都要保持安全，并相互照料。

“事情还是与从前不太一样，但团结起来，我们正朝着正确的方向前进。”

总理还附上一张裹粽子的照片，要人们猜当中裹的是哪种粽子。