星耀樟宜今重开 餐馆减食材免浪费

（早报讯）星耀樟宜关闭一个月后，即日起重开，商场一早略显冷清，但有一些家长趁着人潮稀疏，带孩子到星空花园玩乐。另外，受访餐饮业者透露，今天只准备了平时约三成的食材，以确保食品新鲜及不浪费。

王书音（38岁，幼儿园教师）今天过生日，便临时决定带孩子到星耀樟宜逛一逛，打算购买星空花园（Canopy Park）的年票。“我完全不会担心，因新加坡在控制疫情方面都做得不错，我也相信所有须进行的消毒和清洁工作已完成，所以很放心。”

她提到，下来恢复堂食后，星耀樟宜人潮就会增加，因此，她想在那之前先带孩子到玩乐设施玩乐。“我不喜欢人多的地方，因此我们都还没到访星空花园，这次是最佳机会，我们最期待的是天空之网。午餐时，我们应该会打包到车上吃，快速解决后，再继续玩。”

樟宜机场相继出现冠病确诊病例后，为阻断病毒传播，星耀樟宜和机场搭客大厦自上个月13日起暂时关闭。由于机场上个月20日之后就没有出现员工确诊，星耀樟宜按照原定计划今天重开。为让机场员工有更多时间适应新分区运作模式，所有搭客大厦将继续不对外开放，直至另行通知。

云海肴餐馆营运总裁蔡咏颔说，餐馆上个星期三进行消毒，昨天再彻底擦拭一遍，所有员工也接种了疫苗，冠病检测也呈阴性结果。他提到，餐馆今天只准备了平时约三成的食物，以确保食材新鲜，避免浪费。

“我们预计今天的生意额将少于1000元，因一些人还不知道星耀樟宜已重开……我想需要一两个月的时间，餐馆的生意才会恢复到解封第三阶段水平，主要取决于病例是否受到控制。”

只在星耀樟宜设有门店的甘牌烧味（Kam’s Roast）老板蔡和平也提到，所有职员的冠病检测都呈阴性结果，大部分已完成疫苗接种。他透露，今早已通过送餐平台接到约10个送餐预订，预计之后会接到更多订单。

他说，门市关闭一个月导致餐馆在收入、人力成本和食材浪费方面都蒙受亏损，损失金额近20万元，但庆幸期间无须支付租金，雇佣补贴计划也有助减轻负担。