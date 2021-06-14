专家：虽有小贩感染群 堂食解封还要看整体情况

（早报讯）红山景第115座巴刹与熟食中心新增四起冠病病例，六人形成新的感染群，其中有两人是熟食摊小贩。对于感染群出现在熟食中心是否会影响下周允许堂食的计划，受访专家认为，能否恢复堂食还是得看社区的总体传播率，目前应该没问题。

根据卫生部昨天（6月13日）发的文告，流行病学调查发现，红山景第115座巴刹与熟食中心当中可能有员工在持续传播病毒。这个感染群目前有六个病例，包括三个杂货摊摊主或者帮手，以及两名经营熟食摊的65岁男子和67岁女子。还有一人是清洁工。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院全球卫生副院长兼传染病系主任许励扬副教授受访时说，由于这个感染群及早被发现，扩大成类似樟宜机场等大型感染群的可能性不大。

“我国能否继续下周允许堂食的计划，要看整体社区传播率，尤其关注的是无关联病例是否会增加，不单只是看感染群是否出现在食阁或熟食中心。”

他解释，考虑到人们在外用餐时，得脱下口罩并在外停留好一段时间，病毒传播风险自然会增加。但其他因素，包括空气流通及地点的拥挤程度，也会影响堂食的染病风险。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授也认为，除非这个感染群严重扩大，影响很多人，下周一的进一步开放应该不会受影响。

“红山巴刹与熟食中心感染群的确让人担心，但这座巴刹也已关闭让摊贩和食客进行检测，避免这里有更多接触的同时，也方便当局进行追踪工作。”