经济师调高预测 我国全年增长率料达6.5％

（早报讯）经济师调高我国经济展望，预测今年全年可增长6.5％，但继续警惕冠病19疫情恶化以及相应的防疫措施收紧。

根据新加坡金融管理局（MAS）最新的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters），接受调查的私人界经济师和分析师（简称经济师）对我国今年经济增长率的预测中位数是6.5％，这高于上次（3月份）调查得出的5.8％。

多达82.4％的经济师指出，冠病19疫情恶化以及相应的防疫措施收紧，是我国经济展望的下行风险。不过，这个比率已比3月的94.4％来得低。最新报告有多达76.5％的经济师认为，这是最大的下行风险。

报告也透露，新加坡经济在今年第一季取得的1.3％同比增长率，高于经济师上次调查时预测的萎缩1.1％。在6月份发布的最新调查，经济师预测我国经济在第二季同比增长15.0％。

金管局6月份的调查是在5月25日发给27名密切留意新加坡经济的经济师。这个调查报告反映来自24个经济师（88.9％回应率）的看法，并不代表金管局的看法或预测。

经济师预测的第二季整体通胀率和金管局核心通胀率（不包括住宿和私人交通成本）分别是1.9％和0.7％。至于2021全年，经济师预测的整体通胀率的中位数如今达1.4％，较3月时预测的0.9％还高。同样的，经济师预测的金管局核心通胀率的中位数如今达0.8％，较3月时预测的0.7％还高。

至于劳动市场，经济师预测我国失业率年底时将达2.7％，低于之前预测的2.9％。