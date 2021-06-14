超过34万人受邀预约 10万1000名学生已接种首剂疫苗

（早报讯）全国学生接种疫苗计划反应踊跃，截至昨天（13日），已有34万5000名符合资格的教育部学生受邀接种疫苗，其中30万人已预约，多达10万1000人已接种第一剂疫苗。

而毕业班的学生中，已有超过九成人预约，七成五的学生已经接种第一剂疫苗。

教育部的目标是在本月底前，让全国所有符合条件的12岁及以上学生接种第一剂疫苗，并在8月底前完成两剂接种。

教育部早前宣布，全国学生接种疫苗计划会陆续向超过40万名全国学校及大专学府学生发出邀请预约接种短信。

今天是工艺教育学院学生开始接种冠病疫苗的第一天，工艺教育西区学院学生从上午8时30分起就按班级陆续到设在校内室内体育馆的教育部疫苗接种中心接种冠病疫苗。这也是该接种中心首日启用，每日注射量可达1600剂。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士今天上午走访现场了解学生接种情况。他之后接受媒体采访时说，全国有2万8000名工教院学生，符合接种条件的工教院生中，已有九成接受邀请预约接种。

他感谢学生和家长支持疫苗接种工作，并表示对于目前尚未预约接种的学生，“我们会请教师向家长了解情况。他们有的可能不熟悉线上预约过程，有的家长对疫苗可能会有疑虑。”

“对于接送学生到疫苗接种中心有困难的家长，他们可联络学生所在的学校，学校将会在安排交通方面给予帮忙。”

但孟理齐强调，学生接种是自愿性的，学生接种疫苗计划完成后，学校仍会维持现有的一系列安全管理措施，如戴口罩、保持安全距离，以及保持高卫生标准等。

“我们最不想看到的，是没有注射疫苗的学生在学校受到指责和侮辱。”

除了社区的接种中心接种疫苗，符合接种条件的学生也能到教育部和保健促进局特别设立的四个接种中心接种。这四个特设疫苗接种中心分为位于工艺教育中区、东区和西区学院，以及从明天开始运作的来福士城会展中心。

记者今早在工艺教育西区学院所见，接种中心各设有15个筛检站和接种站，学生按预约时间进入现场后无需等待，即可开始接种前的筛检。接种站也设有隔帘保护学生隐私，学生接种后观察30分钟即可离开。

工艺教育西区学院学生叶宁（17岁，商业服务一年级）今早完成了首剂疫苗注射。她受访时说，父母与两个哥哥都已接种，因此家人都非常鼓励她也接种。

“我一开始会有些顾虑，毕竟家人接种后有出现副作用，也看到有人打针过程很痛。没想到实际上比我想象中要好，而且全程40分钟就完成了，我觉得很流畅。”

根据卫生部网站数据，截至本月7日，全国已有250万3814人接种至少第一剂疫苗，完成两剂接种的则有近189万人。当局施打的疫苗已超过439万剂。