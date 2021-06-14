PCF最迟2023年增建和扩建12所学前中心 提供额外4000个学额

（早报讯）人民行动党社区基金会（PCF）下来两年半将增建10所Sparkletots学前中心，并会为现有两所进行扩建，最迟到了2023年，为本地提供额外4000个全日制学前教育学额。

两所扩建的学前中心都位于武吉巴督。新建中心的地点则包括宏茂桥等地区。PCF目前有约360所Sparkletots托儿所和幼稚园，服务超过4万名孩童，是本地最大规模的学前教育业者。

除了增建和扩建学前中心，PCF在昨天发布的文告中也宣布，2022年新生报名活动已开始。

鉴于疫情，Sparkletots学前中心推出虚拟开放日网站，家长可游览微型网站：pcf.org.sg/sparkletots/openhouse，并为孩子报名。

文告指出，家长可透过这个多媒体互动网站的虚拟导览，认识指定学前中心的设施和学习环境，并能从网站中的视频和动漫短片，了解Sparkletots学前中心的课程和活动项目。

PCF执行理事长马瑞发说，PCF下来几年扩建和增建Sparkletots学前教育中心，是为了支持政府让更多孩童获得优质学前教育所做的努力。他希望，虚拟开放日网站能为家长带来便利，即使他们足不出户，也能了解Sparkletots学前中心的环境和课程，并为孩子报名最靠近住家的中心。