约九成商店重开 7月12日前到访星耀樟宜免费停车

（早报讯）即日起至7月11日，公众开车到访星耀樟宜时，没有最低消费也可免费停车。

星耀樟宜今天（6月14日）在文告中说，在星耀樟宜工作的超过2500名员工已接受了强制冠病检测，没有员工确诊。近九成符合条件的员工已接种了至少一剂疫苗。

为阻断病毒传播，星耀樟宜和机场搭客大厦自上月13日起暂时关闭一个月，星耀樟宜即日起重开，搭客大厦将继续不对外开放，直至另行通知。

文告指出，堂食限制未解除，星耀樟宜正同送餐平台，包括樟宜机场集团全岛送餐服务Changi Eats，和第三方送餐业者Deliveroo、foodpanda和GrabFood等密切合作，推出促销，吸引更多顾客订购位于商场的餐饮业者餐点。

星耀樟宜汇集海内外280多家商店和食肆。据悉，约九成的商店今天都恢复营业。位于星耀樟宜的星空花园、樟宜时空体验馆、樟宜贵宾室和酒店YOTELAIR等都照常运作。

星耀樟宜发展有限公司总裁唐昀说，随着新加坡谨慎进入高警戒解封第三阶段，星耀樟宜的访客率须时间恢复。因此，公司将豁免租户租金多一周直到6月20日。从6月21日至27日期间，公司也将给予租户租金援助。

另外，公众即日起到7月11日，不用符合任何最低消费，也可从早上10时至晚上11时之间免费把车停在星耀樟宜地下二层至地下五层的停车场。