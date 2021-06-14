新学期第一周 小一至小三生继续居家学习

（早报讯）新学期即将开始，开学第一周小学一至三年级学生将居家学习。中小学、初级学院和励仁高中的学生则将从本月28日起分批返校上课，确保在高警戒第三阶段期间保护师生安全。

教育部今天下午（6月14日）发文告指出，从28日（星期一）起，小学四至六年级、中学三至五年级以及所有初级学院与励仁高中的学生将率先返校；中学一和二年级生则会居家学习三天，7月1日（星期四）返校；小学一至三年级生则会居家学习一周。

换言之，各年级学生们将从7月6日（星期二）起全面返校上课，前一天的青年节是学校假期。

教育部幼儿园和校内学生托管中心也将从本月28日起全面恢复，特别教育学校则会实施分批返校的安排。教育部计划从新学期第二周起逐步恢复课外活动，并会从低风险活动开始。

此外，高等教育学府将逐步允许更多学生返校上课。其中，从下周一（21日）起，之前改到线上的小组课程或讨论可在校园内恢复进行，学生们也将继续返校参加必要的实验课等，但超过50人的课程与讲座将继续在线上进行。

教育部说，所有学校和高等教育学府都必须遵守一系列安全管理措施，包括确保人们时刻戴上口罩、错开学生们的休息时间等。

开办给18岁及以下者的面对面补习和增益课程也可从下���一起恢复。