接种冠病疫苗可能导致心脏疾病？本地医学组织：本土数据不足以下定论

（早报讯）近日有国际数据显示接种第二剂信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗后，可能导致心肌炎和心包炎，但风险极小，30岁以下的年轻男性尤其如此。本地医学组织发声明澄清，新加坡本土数据的样本量太小，还不足以下定论。

新加坡内科医生学院心脏病学专家、新加坡医学专科学院以及新加坡心脏协会今天（6月14日）发表联合声明，澄清冠病疫苗与心肌炎（Myocarditis）和心包炎（Pericarditis）之间可能存在的关联，旨在消除人们对接种疫苗后出现这些心脏疾病的担忧。

声明指出，目前只有辉瑞和莫德纳生产的mRNA疫苗有这方面的数据，而这两款疫苗已纳入新加坡的全国疫苗接种计划。虽然以色列和美国观察到有更多案例在接种第二剂mRNA疫苗后患上心肌炎和心包炎，但新加坡本土数据的样本量太小，不足以下定论。

有鉴于此，上述三个医学组织仍推荐符合资格的公众前去接种冠病疫苗，因为“感染冠病可能引发并发症的风险，大于接种疫苗带来的风险”。声明也说，接种疫苗有助于避免多数人在感染冠病后患上重症，也能推动社区达到群体免疫。

我国卫生科学局至今通报六起心肌炎或心包炎病例，其中四人是年龄介于18岁至30岁的年轻男性，多数是在接种第二剂疫苗后的几天内发生的。