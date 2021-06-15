九成对年长者施虐者是家人

（早报讯）本地数据显示，涉及65岁及以上年长者的虐待事件从2019年的127起下降到去年的96起。大部分被虐待的年长者为女性，约九成施虐者是受害者的家人，包括他们的孩子和伴侣。

今天是“认识虐待老年人问题世界日”。去年成立、由政府组织代表、法庭及社区伙伴组成的家庭暴力工作小组将在今年向内政部长和社会及家庭发展部长提交建议方案，希望提高人们对年长者受虐的意识和同理心，并且鼓励年长者、看护者及公众尽早举报相关的虐待事件。这也是自2016年展开的“打破沉默，阻止家暴”宣导运动的延续。

关怀家暴服务中心首席社会工作者蓝惠群解释：“有时看护者承受的压力太大，却又没有足够的支持，结果就发泄他们照顾的亲人身上。”

虐待的形式包括身体和精神方面的虐待、性虐待以及疏于照顾等。根据成人保护服务处数据，大部分的案例涉及身体虐待或忽略。另外，去年遭受精神虐待的个案也比2019年增加了30％。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高强调：“年长者受虐不是个人问题，也不应容忍。当局会严厉看待每个案例，每个人都有责任确保年长者的安全。”

他吁请公众，若怀疑年长者受虐，可拨打全天候的全国防暴求助热线，尽早寻求帮助。