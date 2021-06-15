（早报讯）美国纽约隔夜股市周一再创新高，纳斯达克综合指数和标普500指数分别涨0.7％和0.2％，皆创下历史新高，达到14174.14点和4255.15点；道琼斯指数则微跌0.3％至34393.75点。市场普遍预期美国央行将保持量化宽松政策，促使投资者重投科技股怀抱。

本地方面，海峡时报指数昨日继续微跌4.83点或0.15％，闭市报3153.14点，处于六个交易日来最低。

今日（6月15日）可关注的股票：

1.史丹福置地（Stamford Land）昨日股价大涨9.68％至0.51元，已比它在冠病大流行前的水平还高。史丹福置地今早针对媒体报道作出澄清表示，它打算脱售在澳大利亚和新西兰的酒店，但除了之前已透露委任两家国际房地产代理之外，它至今未签署协议或安排。它表示不保证能实现任何脱售或其他交易。

2.Rex国际（Rex International）股票暂停交易，以待发布消息。该股昨日涨4.40％至0.19元，交易量达4647万股，是全场第12活跃股。

3.掌控联明集团（Lian Beng）的王氏家族昨日通过投资控股公司——王锡聪父子私人有限公司（Ong Sek Chong & Sons），以每股0.5元的价格向联明集团其余股东提出全面收购献议，并表示有意保留联明集团的挂牌地位。

根据有关披露，王锡聪父子私人有限公司于昨日通过私下撮合交易购买了1.17％联明集团股权，因此触发条例而提出全面收购联明集团的献议。这是因为它与有关伙伴在此交易之前已合共持有联明集团约43.6％股权。

收购者已获得证券业理事会（SIC）确认，将无需连带向联明集团的77.56％子公司新联明发展（SLB Development）提出全面收购献议。

昨日发布消息前，联明集团和新联明发展的股票皆暂停交易，但在暂停交易前联明集团股价已涨3.19％至0.485元，接近收购价。新联明发展股票昨日暂停交易前还无交易，股价持平于0.124元。这两只股今天皆恢复交易。

4.新加坡交易所（SGX）昨日闭市后宣布推出全球首个综合环境、社会和治理（ESG）与房地产投资信托（REIT）的衍生品，以满足投资者把ESG元素纳入投资组合的日益增长需求。新交所昨日股价上涨1.52％，闭市报10.71元。

5.马可波罗海业（Marco Polo Marine）昨日股价大涨11.54％至2.9分，它昨日闭市后透露扩展干船坞的计划，从150米增至240米，届时公司的修船能力将提升20％。扩展工程从下个月展开，料明年1月前竣工。

6.收购者已掌控祥和科技（Cheung Woh Technologies）90.15％股权，不仅对祥和科技的收购献议已转为无条件，也已有权力在截止日期后强制收购其余它未拥有的股权并把祥和科技除牌。收购者已把接受献议的截止日期延至7月6日，截止日期将不再延后。

收购者是由祥和科技的董事成立的Woh Seng Holdings公司。该公司于上个月宣布以每股0.285元，全面收购它还未拥有的祥和科技股权。祥和科技昨日股价持平于0.28元。

7.新晔集团（Serial System）昨日股价飙升42.16％至0.145元，交易量达5338万股，是昨日第11活跃股。集团周六透露，总裁吴木兴购买力46万1000股新晔集团股票，总值4万7072元。这购价平均每股0.102元。吴木兴如今持有公司3亿6302万股或40.5％股权。