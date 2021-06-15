狮城男子为外国从事间谍活动 在内安法令下被拘

（早报讯）早前为中国从事间谍活动、之后被遣返回我国的新加坡籍男子姚俊威今年1月在内部安全法令下被拘留。

内部安全局调查结果显示，姚俊威（Dickson Yeo）从事间谍活动期间也接获收集有关新加坡情报的指示。他在我国成立一家幌子公司来掩盖他的行径，同时为外国政府招人。根据内安局星期二早上（6月15日）发布的文告，他也尝试应聘我国政府机构职位来收集更多情报，但最后没有得逞。

姚俊威曾是李光耀公共政策学院博士生，他在2015年至2019年间为中国收集情报，利诱美国军事人员和政府官员替他写报告，再转交给中国。

他于前年在纽约肯尼迪国际机场被捕，去年7月在美国法院承认一项非法当“外国代理人”的罪行，随后在去年底被遣返回国。他在入境我国后当场被内安局人员逮捕，当局随后发出拘留令（Order of Detention），自今年1月29日期起将他拘留。

内安局调查显示，姚俊威以金钱作为报酬，为自称是中国智库的人员撰写涉及政治领域的报告。这些智库人员其实是外来国家情报机构人员，而姚俊威事后在调查工作进行时也对此事表示知情。

情报机构人员要求姚俊威撰写的报告，包括涉及新加坡的情报。调查指出，他试图向我国数名人士索取资料，甚至在本地成立一家幌子公司来掩盖他的行径，同时为外国政府招人。为了收集更多情报，姚俊威也申请过新加坡政府机构的职位，但最后没有得逞。

内安局指出，拘留姚俊威是为了确保调查工作能够顺利进行。“新加坡政府严谨看待任何与外国政府建立不当关系，并听命于外来势力、参与有害我国安全和利益的活动，包括双边关系。”