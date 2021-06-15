网上汽车市场Carro成独角兽 计划到美国上市

（早报讯）起步公司Carro宣布筹得3亿6000万美元（4亿7800万新元），成为东南亚第一家经营网上汽车市场的独角兽（估值超过10亿美元），并且表示有意到美国上市。

这是总部设于新加坡的Carro公司的“C轮”筹资，领投的是软银愿景基金2（SoftBank Vision Fund 2），此轮的投资者当中包括印度尼西亚著名的基金，例如EV Growth。

Carro创办人兼总裁陈暐程在宣布此消息时说：“这对我们来说是一个巨大的里程碑。我们感谢投资者的大力支持，这再次肯定了我们的信念，相信人工智能在改革汽车行业的力量，以提供卓越客户体验。数码化正在通过新的消费习惯和经营方式塑造全球格局，对于像Carro这样的端到端网上汽车市场来说，这是一个非常令人兴奋的时刻。”

陈暐程在接受彭博社访问时透露，公司有意进行首次公开售股（IPO）上市。他还表示，在18至24个月的时间内这是可能实现的事。

路透社报道则引述他说：“我们的计划是让公司IPO，希望在今后18至24个月在美国上市，看市场情况而定。”

这家在2015年成立的公司，将利用此轮筹得的资金加强其市场地位，并在印度尼西亚、泰国、马来西亚和新加坡等地扩大其零售产品，这些市场在过去一年中都有显著增长。Carro还将拓展内部贷款融资之外的金融服务组合，以及加速发展其人工智能能力。

软银投资顾问公司的管理合伙人雷格·穆恩（Greg Moon）说：“Carro正在改变东南亚的汽车行业，为消费者和汽车经销商提供无缝的购买和销售体验。在人工智能的支持下，Carro的技术平台为消费者提供全面服务，并在整个汽车所有权过程中保持透明。我们很高兴与陈暐程和Carro团队合作，支持他们拓展新市场的雄心，并利用人工智能驱动的技术使购车过程更智能、更简单、更安全。”

在截至3月底的2021财年，Carro的营收增长了2.5倍，并且连续第二年取得正面的息税折摊前盈利（EBITDA）。陈暐程透露，公司今年料将处理超过20万宗二手车交易。