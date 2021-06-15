直落布兰雅通道熟食中心确诊摊贩 疑似从红山景小贩助手妹夫感染冠病

（早报讯）直落布兰雅通道熟食中心确诊的42岁男摊贩，疑似从在红山景熟食中心当助手的妹夫感染冠病。这名摊贩受访时透露，他曾在上周三到访妹夫的住家，几天后便开始感到身体不适。

在直落布兰雅通道熟食中心售卖马来炒面的摊贩哈基姆（Abdul Hakim，42岁）昨日（6月14日）确诊。他今早通过电话受访时说，自己在星期六（12日）早上到熟食中心开档，不过在傍晚开始感到身体疼痛，便提早关门回家。

他在隔日开始出现发烧症状，到新加坡中央医院就医，接受了冠病检测，并在昨日确诊。

哈基姆受访时说，自己曾在上周三（9日）到访在红山景第115座熟食中心担任助手的妹夫住家，几天后便开始感到身体不适，他的47岁妹夫也同样确诊。

“我当时是自己去妹妹的住家，也没有待很久，没想到几天后妹夫就被隔离然后确诊。之后，我也开始感到身体不适。”

哈基姆育有四名年龄介于4岁至15岁的儿女，孩子和妻子目前也在隔离中。哈基姆说，他们的检测结果尚未出炉。

直落布兰雅通道熟食中心今早照常营业，不少受访摊贩对于熟食中心出现确诊病例表示担心。

在哈基姆摊位旁售卖饮料的萨比克（Abdul Sabhik，36岁）说：“我们平时在工作空挡的时候会闲聊，所以有点担心自己也会被传染。”

另一名饮料摊摊主卢美英（71岁）也担心，熟食中心可能成为像红山景第115座巴刹与熟食中心的感染群一般。“如果成为感染群，我们到时全部要关，不能做生意，而且也要隔离，很麻烦。”

熟食中心今早仍有不少公众前去打包食物，大多受访公众对于熟食中心出现确诊病例并不知情。

居民谢颂荣（42岁，销售经理）几乎每天都会到该熟食中心打包食物，在得知熟食中心出现确诊病例后，他感到担忧，但不会刻意避开。

“当然会怕这里也成为感染群，然后需要去检测，可是我平时都有做好防疫措施，所以不会太担心自己感染。”

直落布兰雅通道巴刹与熟食中心商联会主席杜思超（61岁）受访时说，目前尚未接获要求摊贩们必须隔离或接受冠病检测的通知。

直落布兰雅活跃乐龄护理中心94岁老翁确诊 暂时关闭

距离熟食中心步行约10分钟的直落布兰雅活跃乐龄护理中心，也因出现确诊病例，从13日起暂时关闭，直到另行通知。

直落布兰雅活跃乐龄护理中心昨晚在面簿贴文透露，确诊的94岁老翁最近一次到中心是在13日。在得知老翁的家属、64岁退休男子于13日确诊后，中心立即安排老翁回返住家。