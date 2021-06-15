多个华仔烧腊摊位今明重开

（早报讯）全岛26个华仔港式烧腊摊位关闭14天后，50多名受影响员工陆续结束隔离，这两天忙着在各个摊位清洗和备料，有摊位今早已重开，有的则准备明天开档。

记者今天（6月15日）上午走访盛港西道第455座大食汇（Food Hub）咖啡店的华仔摊位时，发现摊位已经重开。不愿具名的摊位员工透露，他和同事日前刚结束隔离，两人昨天前来摊位打点好后，今早8时开档。

据观察，摊位在午餐时间几乎一直有顾客排队。该名员工说，之前有其他同事确诊的消息传开后，预计顾客人流会减少两三成，今天准备的食材也因此比平时少。

早前有员工确诊的盛港安谷路第308座组屋职总富食客（NTUC Foodfare）华仔摊位今天则仍未开档，摊位里有两名员工忙着准备配料和酱汁等。

摊位头手受访时说，他昨天刚从酒店结束隔离，所幸多次检测结果都呈阴性，今天一大早就和一名同事前来摊位准备明天重开。“原本在这个摊位工作的三人早前确诊感染冠病，目前还在隔离，但情况没有大碍。”

这名头手是从后港3道第23座的分店被调来支援这个摊位。摊位昨天已有其他同事前来清理之前留下的食材，也把所有用具洗干净，费了一整天的功夫。

他坦言，虽然摊位已可重开，但预计生意还是会受影响，因此会准备比平时少两三成的食材。“现在摊位少了一个人工作，营业时间也会缩短，预计明天会从早上8点开到晚上8点左右，卖完就收档。”

该食阁是24小时营业，但华仔烧腊摊位原本是从早上6时开到晚上10时。经过早前的隔离事件，老板也特意叮嘱员工们放工后就尽量直接回家，减少与他人接触，以防万一。

由于早前有数起冠病确诊病例曾在华仔港式烧腊摊位工作，全岛26个华仔摊位已被令从本月1日起关闭14天，原定今天可重开，但并非所有摊位都在今天恢复营业。

其中，这家安谷路第308座组屋职总富食客的华仔摊位自出现确诊病例以来，上月30日已经关闭。目前与安谷路职总富食客感染群有关的病例累计13起。

该食阁早前因出现感染群关闭两周，前天重开时，多数摊贩仍只是忙着准备。不过，经营饮料摊生意的食阁主管余笑娟（60岁）今早说，除了华仔烧腊以外的其他摊位都已经重开。

她说：“这一带住有比较多老人家，平时还是有很多街坊来这里用餐，这段期间生意难免受影响，但希望顾客会慢慢回流，我们也会做足一切防疫措施。”