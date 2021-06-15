政府与小贩及线上平台成立联盟 推动送餐服务

（早报讯）冠病疫情与线上订餐趋势给众多本地小贩带来冲击，政府正与线上送餐、订餐、团购平台，以及小贩等伙伴合作，准备成立一个联盟，商讨如何鼓励小贩加入线上平台的同时，把佣金维持在合理水平，确保各方互利互赢。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪受访时透露以上消息。他表示，这些讨论会着重在几个方面：一是平台抽取的佣金定在合理水平，二是帮助小贩克服他们不熟悉的科技平台，三是确保小贩及时收到钱，有良好的现金流，四是建立好的售后服务。

不过他没有给出具体时间表，仅表示“越快越好”。“最重要是互利互赢，形成可持续的商业模式。”

陈杰豪今早（6月15日）与永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹一同走访中峇鲁巴刹与熟食中心，了解摊贩们在使用线上订餐与送餐平台时遇到的困难，看政府如何帮助他们向数码化转型。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明本月初表示，政府有意与公共和私人领域伙伴携手合作，探讨如何协助本地小贩更好地采用线上送餐和电子订餐平台，并交由陈杰豪负责。

目前，中峇鲁熟食中心的83个熟食摊中，已有60摊使用线上平台接受订餐。巫奕明（69岁）和太太经营菜头粿摊40年，2019年看中线上送餐平台WhyQ不收摊贩佣金而加入，最初从平台接到的订单寥寥无几，直到疫情开始，开始发现网络的好处。

他说：“最近我们一天借这个平台就能卖出10多包，一个月算下来就有100多包，可以弥补大约15%的生意量。我一包菜头粿平日卖3元，卖给WhyQ买手也是3元。”

平台联合创始人（Varun Saraf，31岁）介绍，WhyQ买手会以现金或电子支付向摊贩购买食物，靠向订餐顾客收取每份食物1.5元的送餐费与25%食物加收费用的利润模式运作。

平台目前与超过70个小贩中心的3500多个摊位合作，日均订单量约为4000个，较去年疫情前翻了一倍。

许连碹受访时也特别提到WhyQ，认为这个模式特别方便那些不熟悉科技的小贩，让他们无需线上操作，也能从中盈利。

被问及政府是否较为推崇WhyQ模式时，许连碹表示，当局以开放态度与不同业者进行探讨，目的都是为了让小贩文化持续下去。

另一名小贩李钟泉（70岁）经营豆干薄生意50多年，堂食禁令期间，仅靠顾客实体打包，平日生意下挫五成。从未使用任何线上平台销售的他告诉zaobao.sg，他并不抗拒加入线上平台，不过他有两点建议。

“一是保证送餐员和送餐途中的食物卫生，确保食物送到顾客时保温保质，我曾见过送餐员把待送食物拿进厕所如厕。二是有华文平台，这样我们用起来更有信心。”