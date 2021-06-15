红山景第125A座凉亭冠病检测站出现人龙

（早报讯）设立在红山景第125A座凉亭的临时冠病检测站今早起开放让公众接受检测，检测站出现人龙，等候时间约一小时。

曾在上月25日至本月12日间到过红山景第115和116座组屋商店的公众，可从今天起至星期四（6月17日），早上10时到下午5时之间，前往红山景第125A座凉亭的临时冠病检测站接受免费冠病检测。

记者中午时分走访检测站时，超过50人在凉亭处的有盖走廊处排队，大多排队的民众都是年长者。

陈炳顺（80岁，送货员）每天都会送水果到红山景第115座巴刹与熟食中心的三个水果摊贩，因此决定接受检测，以防万一。

“我每天都会去不同的巴刹送货，接触到很多人。为了求个安心，所以在中午来检测，以避免自己可能染病然后又传染给别人。”

检测站共设有两个不同的队伍，一个是给上网预定检测时间的公众，另一个是给没有事先预定的民众。

不少受访的年长者申诉，自己不会上网预定检测时段，只能选择来到现场排队等候。

居民梁锦明（67岁，手表维修员）中午时分和坐着轮椅的妻子一起到检测站排队接受检测。

因梁锦明的同层邻居是熟食中心的摊贩，自己也每天到巴刹买菜，他担心自己有感染冠病的风险，便决定接受检测。

“我们不会上网预定时间，所以只能来排队等，天气又很热，是有点不方便。但没办法，为了安全还是要做。”

住在马林百列一带的林世原（74岁，退休人士）之前曾两次到红山景熟食中心打包菜饭，因和孩子与年幼的孙子同住，他便决定接受检测，以策安全。

“接受检测后我也会尽量待在家里不要出门，等到结果出炉，这样比较安全。”

大多受访的公众说，他们从排队等候，到完成检测，整个过程约一个多小时。

红山景第115座巴刹与熟食中心感染群昨日再有10人确诊感染冠病，累计确诊人数扩大至16人。