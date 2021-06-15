涉使用木棍重伤妹致死 兄或面对死刑不获保释

（早报讯）涉使用木棍重伤妹妹致死，哥哥和两名同伙将面对超过10项控状，甚至是死罪，因此待尸检报告出炉前，不得保释。

《新明日报》早前报道，三名被告分别是死者的哥哥黄博灿（29岁）、男屋主林炳忠（62岁）以及女商人许美婉（41岁），他们被指于今年5月4日晚上11时左右，在金文泰西1街第602座组屋的单位内，共谋用木棍严重伤害19岁的黄宝英。

黄宝英随后被发现卧尸家中，三人事后被控上法庭，各面对一项共谋蓄意重伤他人的罪名。

案件今早过堂，控方指出，由于受害者已经过世，三人将面对超过10项控状，也极有可能变为更严重的控状，因此三人不能保释在外。

据早前报道，黄博灿可能面对的控状包括非法拘禁、非法禁锢，以及更多的伤害罪名。

对此，黄博灿的代表律师黄国彦询问控方，这是否意味被告会面对死刑，控方表示有可能，但要等尸检报告结果，以及总检察署的指示。

妹妹黄宝英的死因至今仍未知，相信两周后出炉的尸检报告将会有更明确的指向。

蓄意重伤的罪名若成立，被告可被判监禁长达十年，以及罚款或鞭刑。

控方表示，精神评估报告已出炉，目前显示哥哥精神正常。

据观察，戴着口罩、穿着还押制服的黄博灿听闻或面对死刑时，并无显露过多表情。

许美婉的代表律师申请让她打两通电话给丈夫和律师；林炳忠代表律师也申请让他打电话给妹妹，控方不反对但表示通话内容不能涉及案情。

法官批准这两项申请，案件将展至本月29日过堂。