200人抬棺喧嚷 42岁男子涉行为失检被捕

（早报讯）200人群聚抬棺喧嚷，文礼通道送殡仪式有新发展，继14名涉嫌参与私会党活动的男子被捕后，一名42岁男子因为行为失检而被警方逮捕。

《联合晚报》昨天报道，前天（13日）下午近5时，在文礼通道第191座组屋举行的一场送殡仪式上，近200人完全无视防疫措施“招摇过街”送殡，甚至抬着棺木大喊，在组屋楼下绕了一小时才前往火化场。

整个出殡的过程被多名居民拍下，视频随后也在网上疯传，引起警方关注。

警方过后受询时指出，他们在出殡仪式进行时就接到消息，警员到场观察情况，最后将14名涉及私会党活动的男子逮捕。

事隔一天，警方今早（15日）补发文告表示，14名被捕男子年龄介于17岁至40岁，在逮捕这一众人的同时，还有一名42岁男子也因行为失检（disorderly behaviour）而被捉。

根据警方文告，参与这次逮捕行动的，是来自刑事侦查局（CID）和裕廊警署的警员的干探。

初步调查显示，被捕的其中两名男子，当时身穿印有私会党徽章的衣服。

除了取缔私会党党员，警方也在同步调查送殡期间可能出现违反冠病安全距离措施的情况。

针对这起事故，多名街坊就透露，事发时，一群人浩浩荡荡在组屋楼下轮流抬着棺木，围着死者居住的组屋绕圈，前后走了大约一小时，棺木最后抬上灵车前往火化场时，已比原定的时间迟了一小时。

本报记者取得的一个视频也显示，一群人在出殡时不是拉下口罩，就是没有戴口罩，完全无视安全距离措施。

警方强调，当局对私会党活动采取零容忍的态度，当局会毫不犹豫对付与帮派有关联的人和目无法纪者。任何抵触社团法令者，一旦罪成，可面对高达三年的监禁，或5000元罚款，或两者兼施。

调查正在进行中。