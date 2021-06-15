12猫狗藏车暗格图闯关还带女佣帮忙 女子坐牢

（早报讯）同样都是为了钱，一男一女相隔半年犯案，将猫狗藏车内暗格走私进我国，女子甚至还带上了女佣帮忙。

女子友杰瓦立（Yogeswari d/o Mohana Sundram，34岁）昨天承认8项触犯动物与飞禽法令的罪名，其余16项交由法官考虑后，被判坐牢一个月及9周。

男子萧文全（译音，35岁）则承认7项触犯动物与飞禽法令的罪名，其余6项交由法官考虑后，被判坐牢24周。

根据案情，友杰瓦立收了1000元后，答应帮忙一个熟人从马来西亚走私10只小狗和两只小猫进入我国。她还带了女佣一起帮忙，最终在2019年5月9日从新山进入我国关卡时被发现。关卡人员在车里被挖空的扩音器内，找到了12只挤在狭小空间内，还被打了麻醉药的小猫小狗，将被告逮捕。

萧文全则是在2020年3月2日凌晨，通过大士关卡走私六只小猫小狗。但是，他将猫狗转到另一人的汽车，对方在在惹兰巴哈（Jalan Bahar）遇上路障被逮捕。

警方在他后车厢里的备胎格中找到隐藏的猫狗。

萧文全声称，他当时欠下了父亲6万元的医药费，还有13多万元的房贷未缴，无论他打了多份工，甚至还尝试当网络主播，都还不清债务，因此得知走私猫狗每趟能赚500元的酬劳后就决定铤而走险犯案。