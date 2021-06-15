新加坡股市有望进入新一轮涨势

（早报讯）获隔夜美股周一（6月14日）创新高，以及美国预料维持超宽松利率政策的利好因素扶持，本地股市周二（15日）收高。分析师预期，股市有望在美国联邦联储局公布最新政策后，启动新一轮显著涨势。

新加坡海峡时报指数周二闭市起21.73点或0.69％，报3174.87点，显现出投资者正摆脱过去五个交易日审慎观望的交投情绪。

联储局将在本地时间周四（17日）凌晨发布最新政策声明。

银河—联昌证券市场分析师黄春兴接受《联合早报》访问时指出，投资者预期该局除了维持利率政策不变，也不会发出削减量化宽松的信号。

他说：“海指周二上扬逾0.6％可说开始释放出投资者的乐观。海指的20天移动平均线显示走势仍由买家掌控，我预期接下来几周可望上探3280点，相当于3％的上涨空间。”

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁则认为海指周二上涨，反映的并非宽松货币政策将持续。

“恰恰相反，我相信联储局可能将发表支持提早调高利率的言论。这对银行是正面的，因为更高的利率将提高银行的净利息收益率，推高盈利。三大银行股周二都上涨，由星展集团（DBS）领涨。”

除了看好银行股，蔡栋梁指出，随着我国分阶段从高警戒第二阶段解封过渡至高警戒第三阶段，目前推动小型股上涨的追逐风险（risk on）情绪料将持续。

黄春兴也看好小型股这一轮涨势，随着美国科技股近期在板块轮动中追上涨势，他建议投资者关注本地小型科技股。

整体而言，他预期新一轮涨势将持续到7月下旬，到时候市场将再度观望7月底的联储局会议以及8月底的杰克森霍尔会议（Jackson Hole Symposium），会对量化宽松释放什么信息。

股市周二全场交易量24亿7000万股，交易总额逾13亿1000万元，上升股274只，下跌股239只。海指成分股19只上升，8只下滑。

个股消息，恒威集团（Hanwell）主席魏成辉通过撮合交易，以近1653万元或每股0.42元，收购原大股东兼执行董事邓焯之所持剩余的7.11％股份，将持股提高到29.78％。恒威股价昨天闭市涨11.36％，报0.49元。

本杰明控股（F J Benjamin）周二早上发布文告表示它独家代理的葡萄牙空气净化器获得美国研究机构MRIGlobal实验认证，可在受控环境中杀死80.5％的冠病病毒。公司股价全天涨9.09％，报0.036元。

新加坡交易所（SGX）与美国纳斯达克可持续债券网络（Nasdaq Sustainable Bond Network）合作，让亚太区债券发行商通过该网络向全球投资者展示它们的绿色、社会逾可持续（GSS）债券信息。

以斯拉控股（Ezra）的司法管理人向法庭申请，第三度延长司法管理期限，从7月22日延长四个月至11月22日。法庭将在6月17日审理有关申请。

Swiber控股（Swiber Holdings）司法管理人向法庭申请将司法管理期限延长到12月30日，法庭将在6月29日审理。