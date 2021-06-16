【2020人口普查】我国过去10年人口增长速度50年来最慢

（早报讯）过去10年，新加坡总人口每年增长约1.1％，增长速度较上一个10年有所放缓，也是上世纪70年代以来最慢的增长。

根据新加坡统计局今天（6月16日）公布的“2020年全国人口普查”第一批数据，我国总人口过去10年增加约60万人，达到568万5800人。

新加坡公民在这10年的增长中占比较大，从323万人增至352万人。永久居民从54万人微跌至52万人，但基本持稳。非居民则从131万人增至164万人。

尽管如此，这10年的人口增速，不及上一个10年（2000年至2010年）的一半，当时的人口每年增长2.5％。

与2019年相比，去年的总人口也下降0.3％，主因是冠病疫情和经济放缓期间，非居民人口减少了2.1％。

去年，新加坡居民（公民和永久居民）当中，76.6％出生在我国，较2010年的77.2％略有下降。出生地在马来西亚的新加坡居民则占11.4%，是第二大群体。

针对人口数据，协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在记者会上强调，政府着重打造坚实的新加坡核心，再以永久居民和非居民人口来加固。

她提及，政府2013年发表人口白皮书时，许多人担忧人口增长是否会过快。政府因此既要确保人口增速不会让国人感到不舒服，也要保证能继续实现想要的经济成果。

我国人口老龄化和生育率下降的趋势，在人口普查中再次得到佐证。

去年，65岁及以上居民占居民人口的15.2％，显著高于2010年的9.0％。同一时期，15岁以下居民的占比也从17.4％下降至14.5％。

居民人口年龄中位数则从2010年的37.4岁，上升到去年的41.5岁。

女性生育的孩子也更少。例如，结过婚的40岁至49岁女性居民所生的孩子，从2010年平均两人，减至去年的1.76人。

我国每10年进行一次大型的人口普查，数据收集工作在去年2月至年底间进行，对约15万户家庭进行了抽样访问。