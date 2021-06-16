【2020人口普查】英语取代华语 成为新加坡人在家中最常说的语言

（早报讯）英语已经取代华语，成为新加坡人家中最常说的语言，但人口普查也发现，本地最常说英语的家庭当中，有87％在家里也说第二种语言。

统计局星期三（6月16日）上午公布“2020年全国人口普查”第一批数据时指出，本地5岁以上居民人口当中，有48.3％家中最常说的语言是英语，这比10年前的32.3％高出16个百分点。

与之相比，在家中最常说华语的本地居民从10年前的35.6％下降至29.9％，这意味着英语取代华语成为新加坡人家中最常说的语言。

统计局在去年的人口普查中，也首次统计居民在家中最常说的第二种语言。调查发现，本地最常说英语的家庭当中，有87％在家里也说第二种语言，这些语言包括华语（56.1％）、马来语（13.5％）、华族方言（7.2％）、淡米尔语（5.1％），以及其他语言（4.9％）。

只有13.2％在家里只用英语一种语言。

本地15岁以上居民的识字率略有增长，从10年前的95.9％增加至97.1％，华巫印三大族群的识字率分别为96.8％、97.9％和98.4％，三者不相伯仲。

通晓多种语言的新加坡人也有所增加。15岁至34岁的群体当中就有超过九成，35岁至54岁也超过八成。至于55岁及以上的群体，只通晓单语者占了一半，不过这比10年前少了11个百分点。

此外，仍有17.3％的华人只通晓华语，这个比率比只会马来语的马来族同胞（9.4％）和只会淡米尔语的印族同胞（3.2％）来得高。